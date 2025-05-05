Soluk borusuna şekerleme kaçan çocuk hastanede vefat etti

Kale Mahallesi Mutlu Caddesi'nde, evde şekerleme yerken S.İ'nin (2) rahatsızlandığını fark eden ailesi, çocuğu Hasan Paşa Semt Polikliniği'ne götürdü.

Burada ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soluk borusuna şekerleme kaçtığı için hayatını kaybettiği değerlendirilen çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.