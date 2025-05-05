Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
Aile Hekimine Gitmeyenler Dikkat! Yeni Dönem Yarın Başlıyor
Aile Hekimine Gitmeyenler Dikkat! Yeni Dönem Yarın Başlıyor
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sırrı Süreyya Önder Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bakanlık Yanıtladı: Yarısı Bizden'e İlişkin Merak Edilenler
Bakanlık Yanıtladı: Yarısı Bizden'e İlişkin Merak Edilenler
Bakan Tunç'tan Özel'e Saldıran Zanlı İle İlgili İddialara Açıklama
Bakan Tunç'tan Özel'e Saldıran Zanlı İle İlgili İddialara Açıklama
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada ifade verdi. Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayında usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin dokuz soru sordu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 16:38, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 16:49
Yazdır
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu şüpheli olarak ifade verdi. Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu'na Ankara'da yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin ettiği ve kurultayda usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin dokuz soru sordu.

İmamoğlu'nun Savunması ve Tanık Beyanları

İmamoğlu, sorulara ve tanık beyanlarına tek cevap vermek istediğini belirtti. Hakkında kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışma yaptığına ve finansal destek sağladığına ilişkin tanık beyanlarını reddeden İmamoğlu, "Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar." ifadelerini kullandı. İmamoğlu, bazı medya mensuplarını finanse edip Londra'ya geziye götürdüğüne, kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul'da bir otelde toplantı yaptığına ve birçok ilçe belediye başkanını Özel'e oy vermesi karşılığında finanse ettiğine ilişkin tanık ifadelerini reddetti.

Kurultay Delegeleri Üzerinde Baskı İddiaları

Kurultay delegeleri üzerinde baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edildiğini kabul etmeyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Tanıklar madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul'daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır belki de vermişlerdir. Asıl sorulması gereken şudur. Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri 'muteber tanık' ilan etmesi hangi hukuk anlayışıyla bağdaştırılabilir?"

Adaletin Terazisi ve Yargının Rolü

"Hukuk bir ülkenin onurudur. Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı haline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu süreç, hukuku siyasetin sopası haline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı haline getireceği bir gerçektir."Öte yandan, soruşturmada bugüne kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber