Lise öğrencilerinin ürettiği 200 bin fide toprakla buluşturuluyor

Erzincan Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yetiştirilen 200 bin fide toprakla buluşturuluyor. Bu proje, gençlerin emekleri ve öğretmenlerin rehberliği ile Erzincan'da hayat buluyor.

Eğitim ve üretim adeta iç içe geçmiş durumda! Öğrenciler, bilgiyle toprağı harmanlayarak geleceğe umutla bakmamızı sağlayan fidanlar yetiştiriyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, etkinlikte yaptığı konuşmada duygularını şu şekilde dile getirdi: "Her fide bir emektir, bir hayaldir, bir gelecektir."

Vali Aydoğdu, bu çocukların hem toprağa hem de memlekete sahip çıktığını vurgularken, "Biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz," diyerek projeye olan desteğini belirtti. Projeye katkı sunan tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz.