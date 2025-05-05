Erdoğan'dan Trump'a Türkiye Daveti

Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
Aile Hekimine Gitmeyenler Dikkat! Yeni Dönem Yarın Başlıyor
Aile Hekimine Gitmeyenler Dikkat! Yeni Dönem Yarın Başlıyor
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan Trump'a Türkiye Daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 18:04, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 18:21
Yazdır
Erdoğan'dan Trump'a Türkiye Daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda yaptığı görüşmede Türkiye'nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump'ı Türkiye'ye davet etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber