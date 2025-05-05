Anne cinayetinde acı gerçek: Şikayet etmedi, canından oldu

Önceki akşam Saliha Karayaka'nın (60) Sofular Mahallesi Fidan Sokakta evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polise ihbarda bulundu. Karayaka, ihbar üzerine eve gelen polise aile içi bir tartışma yaşandığını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Polis, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma sesleri duyuldu. Bunun üzerine eve geri dönen polis, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Eve giren ekipler, vücuduna bıçak darbeleri alan talihsiz kadını kanlar içinde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne kurtarılamazken, annesini katleden M.K. (28) gözaltına alındı. 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen M.K.'nın 7'si uyuşturucu olmak üzere 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Eşini daha önce kaybeden Saliha Karayaka dün toprağa verildi. Oğlu ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.