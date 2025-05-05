Anne cinayetinde acı gerçek: Şikayet etmedi, canından oldu

Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
Aile Hekimine Gitmeyenler Dikkat! Yeni Dönem Yarın Başlıyor
Aile Hekimine Gitmeyenler Dikkat! Yeni Dönem Yarın Başlıyor
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Yarısı Bizden Kampanyası Hakkında Merak Edilen 16 Soru
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
Mayıs Ayında Araç Fiyatlarına Yansıyan Zamlar
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
AYM: Hakimlikten atılan kişi noterlikten dışlanamaz
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
30 milletvekilinin istifasıyla ara seçim mümkün mü?
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
4. Yargı Paketi Geliyor: Trafik Magandalarına Ağır Cezalar
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
'3+1' diye aldığı ev '1+1' çıktı
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Valilik ve Emniyet'ten 'Özel'in Aracı Otoparka Alınmadı' İddiasına açıklama
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabilir
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
Meclis'teki Milletvekili Sayısı 592'ye Düştü
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
'Barınma Merkezi'nde İlaç ve Süt Verilmedi' İddialarına Açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Anne cinayetinde acı gerçek: Şikayet etmedi, canından oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştığı alkollü oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen annenin olaydan 1 dakika önce ihbar üzerine kapısına gelen polise şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 18:13, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 19:17
Yazdır
Anne cinayetinde acı gerçek: Şikayet etmedi, canından oldu

Önceki akşam Saliha Karayaka'nın (60) Sofular Mahallesi Fidan Sokakta evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polise ihbarda bulundu. Karayaka, ihbar üzerine eve gelen polise aile içi bir tartışma yaşandığını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Polis, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma sesleri duyuldu. Bunun üzerine eve geri dönen polis, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Eve giren ekipler, vücuduna bıçak darbeleri alan talihsiz kadını kanlar içinde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan anne kurtarılamazken, annesini katleden M.K. (28) gözaltına alındı. 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen M.K.'nın 7'si uyuşturucu olmak üzere 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Eşini daha önce kaybeden Saliha Karayaka dün toprağa verildi. Oğlu ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amasya'da annesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber