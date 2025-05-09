Nisan 2025 öncesinde öğretmenlik alanı mezunu olanlar özel eğitim alanına ikinci öncelikli olarak atanabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 25.04.2025 tarih ve 131256604 sayılı yazılarında aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

Özel eğitim alanında öğretmenlik başvurusuna ilişkin görüş talebini içeren24.04.2025 tarihli ve 13119457 sayılı yazınız incelenmiştir. Bakanlığımıza bağlı kurullara öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar, mezun oldukları yükseköğretim programları ve öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilgi 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile düzenlenmektedir.

Söz konusu Karar'ın Geçici 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında "Bu kararla öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili yükseköğretim programı/fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara, alanlarının kaldırılması halinde ise öğrenimlerine uygun alanlara atamalarına devam edilir. (?)" hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm gereği Nisan 2809 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan değişiklik öncesinde öğretmenlik alanı mezunu olup özel eğitim, görme, işitme ve zihinsel engelliler alanında tezsiz yüksek lisansı veya doktora programlarına başlamış veya bu programlardan mezun olmuş kişilerin özel eğitim alanına ikinci öncelikli olarak başvuru yapma haklarının devam ettiği değerlendirilmektedir'.

Ahmet KANDEMİR