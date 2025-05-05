Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesine ilişkin davada yeni bir yargı süreci daha tartışma yarattı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Avcı'nın "canavarca hisle" ve "tasarlayarak" öldürmediğine karar vererek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını 3'e 2 oy çokluğuyla reddetti.

Yargıtay Başsavcılığı Karara İtiraz Etmişti

Sanık Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i diri diri yakarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Başsavcılık, bu bozma kararına itiraz etmişti.

Avukattan Tepki: "Bu Karar Hukuk Garabetidir"

Pınar Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, kararı sert şekilde eleştirerek, "Bu bir hukuk garabetidir. Diri diri yakılan bir kadının ölümüne 'canavarca his yoktur' denmesi gayri vicdani bir karardır" dedi. Epözdemir, kararın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Dosya Genel Kurulda

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı sonrasında dosya, nihai kararın verilmesi için Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi. Türkiye genelinde tepki çeken cinayetin yargı süreci kamuoyunun gündeminde kalmaya devam ediyor.