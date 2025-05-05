Özel'in ailesini tehdit ettiği iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Of Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklandı.

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