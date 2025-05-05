Özel'e saldıran şüphelinin emniyet ifadesine ulaşıldı

İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için dün AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan S.T'nin (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Şüpheli S.T. emniyetteki ifadesinde, kartonpiyer ustası olduğunu ve gündelik işçilik yaptığını, yaklaşık 2,5 yıldır Taksim'de bir pansiyonda konakladığını ve gelirinin 4 bin 645 lira olduğunu söyledi.

Geçmişte Yaşanan Olaylar ve S.T.'nin İfadesi

Sorgusunda çocuklarını öldürdüğü olayı anlattı. Geçmişte yargılanarak hapis cezası aldığı olayla ilgili S.T, "Eşimin ismini vermek istemediğim kişilerle münasebeti olduğunu duyarak kendimi ve onları öldürmek istedim. Yaşadığım cinnet neticesi gerçekleştirmiş olduğum olayda kızım ile oğlum yaralandı, ardından vefat ettiler. Çocuklarım yaralandığında silahım tutukluluk yaptı. Bu sebeple kendime zarar veremedim. Eşim de kaçtı." ifadesini kullandı. S.T, bu olay sebebiyle Hatay'da yargılandığını ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alarak hüküm giydiğini belirterek, şunları anlattı: "2020 yılına kadar cezaevinde yattım. Çeşitli cezaevlerinde 16 yıl 2 gün cezamı çektim. İskenderun Cezaevi'nde kaldığım süre zarfında ağır ceza mahkemesi heyeti tarafından cezai ehliyetim olup, olmadığına dair Adana Kurttepe Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildim. Hastanede 1 ay kadar yattım. Burada bana şok tedavisi de uyguladılar. Cezaevlerinde kaldığım süre zarfında başka bir suça karışmadım, herhangi bir disiplin cezası ve hücre cezası da almadım."

Olayın Detayları

Çocuklarını öldürdüğü olay öncesinde, 1984 yılında Hatay'da bir arkadaşıyla Suriye uyruklu bir kişinin altınları aldığını ve bu kişinin şikayetçi olması üzerine 9 ay cezaevinde yattığını da söyleyen S.T, 2020 yılında cezaevinden tahliye olduğunu ifade etti. Şüpheli S.T, dün, hem vakit geçirmek hem de iş aramak maksadıyla yürürken Taksim Meydanı'nda kalabalık bir grup gördüğünü belirtti. Birine sorması üzerine Önder'in cenazesi olduğunu öğrendiğini ifade eden S.T, "Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder'in 'Terörsüz Türkiye' için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim. Bundan dolayı AKM'ye doğru yürüdüm, önündeki alana geldim. Burada, Önder'in yakaya takılmak üzere küçük fotoğrafları vardı. Toplu iğneyle bana da uzattılar. Ben de aldım yakama taktım. Orada duygusal bir durum vardı, insanlar acılı ve kederliydiler. Barış ortamı vardı, ben de bundan dolayı duygusal olarak kalma gereği hissettim." ifadelerini kullandı.

Saldırı Anı ve Sonrası

S.T, AKM'ye yürürken kendisine doğru gelen kalabalık grubun önünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i gördüğünü ifade ederek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha önceden Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine, polislerine tehditvari konuşmaları olduğundan, o an bir duygusal yapı içerisinde de olduğumdan bir anda kendimi kaybederek Özgür Özel'in yüzüne bir tokat vurdum. Özel'e tokat vurmamdaki sebep, içinde olduğum üzüntü hali ve Özel'in sürekli tehdit dili kullanması, ülkemizi yabancı ülkelere şikayet etmesinden kaynaklanan tepkisel bir eylemdir. Bu sırada orada bulunan görevliler tarafından bana müdahale edildi ve yakalandım." savunmasını yaptı.

Soruşturmanın İlerlemesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. olduğu belirlenmişti. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istenmişti.