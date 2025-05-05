Ankara'da 109 Firmaya Haksız Fiyat Cezası

Ankara Valiliği, yapılan denetimler sonucu bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığını ve savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edileceğini açıkladı.

Haksız Fiyat Artışlarıyla Mücadelede Kararlı Adımlar

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında nisan ayı içerisinde 255 bin 831 ürün denetlenmiş, bu ürünlerin 5 bin 292'sinde mevzuata aykırılık tespit edilerek, toplam 16 milyon 754 bin 472 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup, savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevki gerçekleştirilecektir. Haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.