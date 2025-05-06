6 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa OSB Lojman Tanıtımı ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasındaki İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Karşıyaka Mezarlığı'nda "Üç Fidan Anma Programı"na iştirak edecek.

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