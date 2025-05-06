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6 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

6 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 00:01, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 00:02
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6 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 10. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Karşıyaka Mezarlığı'nda "Üç Fidan Anma Programı"na iştirak edecek.

(TBMM/13.30/Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasındaki İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.45)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Merkez Bankasının faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme yapılacak.

(TBMM/15.00/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Manisa OSB Lojman Tanıtımı ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Manisa/13.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'nun tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da Federal Meclis 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden 2,5 ay sonra yeni başbakanı seçecek.

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi play-off beşinci ve son maçlarında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak.

(Atina/21.45)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası, Fenerbahçe Beko-Karşıyaka müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Çayırova Belediyespor, Esenler Erokspor'u konuk edecek.

(Kocaeli/19.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalya'nın Inter takımı, İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak.

(Milano/22.00)

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