Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!

Hakkari Şemdinli'de deprem paniği yaşandı. AFAD'dan gelen açıklamada depremin merkez üssünün Irak'ın Kerkük ilçesi olduğu duyuruldu, işte son gelişmeler.Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Hakkari sallandı, AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

Hakkari'de Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hakkari Şemdinli'de hissedilen depremle ilgili ilk verileri paylaştı. Saat 05:22 sularında meydana gelen Irak Kerkük merkezli deprem Şemdinli'de de hissedildi. Depremin büyüklüğü 3,4, derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe sebep olurken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.