2025 DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı
2025 DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!
Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Yılmaz: Dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Nisan Ayında Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
'Pert'te hasar sınırı yüzde 60 oldu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
20'si kamu personeli! Ankara'da FETÖ operasyonu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!

Su verimliliği için yeni stratejiler belirleniyor. Hedef: Tüketimi azaltmak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 07:54, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 08:15
Yazdır
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!

İklim değişikliği ve kuraklık her geçen gün kendini biraz daha hissettirirken, suyun verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Şimdi de su verimliliği uygulamalarına yönelik teşvik ve yaptırım mekanizmalarının oluşturulması gündemde. 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında toplanan Su Yönetimi ve Verimliliği Çalışma Grubu, bu konuda atılabilecek yeni adımlara ilişkin çalışma yürüttü. Bu kapsamda özellikle kuraklıkla mücadele için kısa ve orta vadeli stratejiler belirlenerek su için özel planlamalar yapıldı. Şura kapsamında bir araya gelen konunun uzmanları tarafından belirlenen kısa ve orta vadeli öneriler, Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunuldu. Bakanlığın onayının ardından hayata geçirilmesi beklenen öneriler 10 maddeyle sıralandı.

Hedef: Kişi Başı Tüketimin 100 Litreye Kadar Düşürülmesi

Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar da devam ediyor. Buna göre; hanelerde ve bireysel su kullanımında verimliliğin artırılmasıyla kişi başı günlük ortalama su tüketiminin 2030 yılına kadar 120 litreye, 2050 yılına kadar 100 litreye düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca, yerel idarelerde su verimliliğinin artırılmasıyla bütün belediyelerde su kayıp oranının 2033 yılına kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 10 seviyesine düşürülmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra tarımsal su kullanım verimliliğini artıran uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla sulama randımanının 2030 yılına kadar yüzde 60, 2050 yılına kadar yüzde 65 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.

10 Öneri Öne Çıkıyor

  • Tüm su kullanıcılarını kapsayan dijital veri tabanı ve izleme sistemlerinin kurulması.
  • Ülke genelinde tarım, sanayi ve içme-kullanma sularında verimlilik uygulamalarına yönelik teşvik ve yaptırım mekanizmalarının oluşturulması.
  • Kaçak su kullanımına yönelik denetimlerin artırılması ve caydırıcı cezaların uygulanması.
  • Ulusal Su Kullanım Envanteri'nin çıkarılması.
  • Hane bazlı su tasarrufu uygulamalarında (perlatör, rezervuar düzenleyici vb.) belediye destek programlarının başlatılması.
  • Konutlarda ve sitelerde yağmur suyu hasadı sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi.
  • Su Kanunu ve Taşkın Kanunu hazırlık çalışmalarının tamamlanması.
  • Mobil uygulamalar ve dijital sensörlerle su kullanımının çiftçiler tarafından izlenebilmesinin sağlanması.
  • Sayaç kurulumları için çiftçilere yüzde 100 hibe veya yüzde 50 destek sağlanması.
  • Su yönetiminde yetki karmaşasını önleyecek düzenlemelerin yapılması.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber