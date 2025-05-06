Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!

İklim değişikliği ve kuraklık her geçen gün kendini biraz daha hissettirirken, suyun verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Şimdi de su verimliliği uygulamalarına yönelik teşvik ve yaptırım mekanizmalarının oluşturulması gündemde. 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında toplanan Su Yönetimi ve Verimliliği Çalışma Grubu, bu konuda atılabilecek yeni adımlara ilişkin çalışma yürüttü. Bu kapsamda özellikle kuraklıkla mücadele için kısa ve orta vadeli stratejiler belirlenerek su için özel planlamalar yapıldı. Şura kapsamında bir araya gelen konunun uzmanları tarafından belirlenen kısa ve orta vadeli öneriler, Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunuldu. Bakanlığın onayının ardından hayata geçirilmesi beklenen öneriler 10 maddeyle sıralandı.

Hedef: Kişi Başı Tüketimin 100 Litreye Kadar Düşürülmesi

Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar da devam ediyor. Buna göre; hanelerde ve bireysel su kullanımında verimliliğin artırılmasıyla kişi başı günlük ortalama su tüketiminin 2030 yılına kadar 120 litreye, 2050 yılına kadar 100 litreye düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca, yerel idarelerde su verimliliğinin artırılmasıyla bütün belediyelerde su kayıp oranının 2033 yılına kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 10 seviyesine düşürülmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra tarımsal su kullanım verimliliğini artıran uygulamaların yaygınlaştırılmasıyla sulama randımanının 2030 yılına kadar yüzde 60, 2050 yılına kadar yüzde 65 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.

10 Öneri Öne Çıkıyor