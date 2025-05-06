Hava Durumu: Sıcaklıklar Artıyor, Yağışlar Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini açıkladı. Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri de yağışlı bölgeler arasında yer alıyor. Diğer bölgelerde ise hava açık ve az bulutlu olacak. Sıcaklıkların yurt genelinde artışı sürerken, rüzgarın güney ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Mayıs Salı gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayımladı. Değerlendirmelere göre yurdun iç ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel yağış görüleceği bildirildi. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi görülebilir.

Rüzgar ve Sıcaklık Durumu

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceğini duyurdu. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Vatandaşların özellikle sabah saatlerinde sis nedeniyle oluşabilecek görüş mesafesi düşüklüğüne karşı dikkatli olması öneriliyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C - Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

BURDUR °C, 26°C - Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C - Parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusu ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C - Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 26°C - Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C - Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 20°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C - Parçalı bulutlu, kıyı kesimi sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

TRABZON °C, 17°C - Parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C - Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C - Parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı, bölgenin doğusunun sabah ve öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.