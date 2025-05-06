Tekneyi karadan yürüttüler, görenler dönüp bir daha baktı

Teknenin taşındığını gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Teknenin taşınması, İstanbul'un fethindeki gibi karadan yürütülüyor yorumlarına yol açtı.

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