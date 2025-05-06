Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!

Kamu kurum ve kuruluşlarından geçici işçi alımlarında, adayların "en az 6 ay öncesine kadar sigortasız olma" şartı aranabilecek.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi alınmasında uygulanacak esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, geçici işçi alımlarında, hizmetin gerektirdiği hallerde kamu kuruluşlarının talebi doğrultusunda işe alınacakların, önceki 6 ay içinde sigorta bildiriminin yapılmamış olması şartı aranabilecek.

Sigorta Bildirimi Şartları ve Muafiyetler

Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan kişiler ve isteğe bağlı sigortalılar, aranması halinde bu kriterden muaf tutulacaklar.