Tırın gizli bölmesinden 42 düzensiz göçmen çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce il merkezinde durdurulan ahşap palet yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 42 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yapılacağı bildirildi.