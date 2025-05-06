Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi

Sapanca Belediyesi'nde Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'in makamına yönelik bir saldırı girişimi gerçekleşti. Turnikelerden atlayarak başkanın odasına gitmeye çalışan kişi, belediye çalışanları tarafından engellendi.

Saldırı Girişimi ve Belediye Açıklaması

Sapanca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bir saldırı girişiminin engellendiği duyuruldu. Belediye binasında yaşanan olayda, saldırgan bir kişi turnikelerden atlayarak Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin'in makamına gitmeye çalıştı.

Belediye Çalışanlarının Müdahalesi

Saldırgan belediye çalışanları tarafından engellendi. Belediye tarafından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: