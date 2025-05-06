2025 DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı
2025 DİB-MBSTS sonuçları açıklandı! Sonucunuzu öğrenmek için ÖSYM'ye giriş yapın.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 10:05, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 10:07
2025-DİB-MBSTS: Sınav Sonuçları Açıklandı12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.