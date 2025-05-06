2025 DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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