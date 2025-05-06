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Altının gramı 4 bin 175 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 175 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını ise 27 bin 420 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 10:19, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 10:20
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Altının gramı 4 bin 175 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,8 artışla 4 bin 134 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 4 bin 175 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 880 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 420 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,9 primle 3 bin 363 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı tarife politikalarına ilişkin söylemlerini sürdürmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizlikler güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.

Analistler, Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma ihtimallerini ortadan kaldıran açıklamalarının piyasa iyimserliğini arttırdığını ancak gümrük tarifelerine dair artan endişelerin küresel risk iştahını baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle birlikte, para piyasalarında ise Fed'in yarınki toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken temmuz ayında faiz indirimi olasılığı yüzde 72 seviyesinde fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 340 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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