Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Astım Günü ile ilgili yaptığı paylaşımda 267 ilacın geri ödeme listesinde bulunduğunu hatırlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Astım Günü ile ilgili yaptığı paylaşımda 267 ilacın geri ödeme listesinde bulunduğunu hatırlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Mayıs Dünya Astım Günü ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada astım hastalığıyla mücadeleye desteklerini vurgulayan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
Astım Hastalarına Destek
"Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumu'muz aracılığıyla; muayene, tahlil ve tetkik bedellerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılıyoruz. Geri ödeme listemizde yer alan 267 ilaçla hastalarımıza destek oluyoruz."
Astım hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız.Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 6, 2025
🩺 Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; muayene, tahlil ve tetkik bedellerini SUT kapsamında karşılıyoruz.
Geri ödeme listemizde yer alan 267 ilaçla hastalarımıza destek oluyoruz.💊
📍#DünyaAstımGünü pic.twitter.com/w0DXG3UxJi