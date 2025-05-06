LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda 1,29 TL tutarında indirim bekleniyor. İndirim, yarın itibarıyla pompa fiyatlarına yansıtılacak.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 11:54, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 12:23
LPG fiyatına 1 lira 2 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımasının ardından bir indirim de motorine bekleniyor...
Brent petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak motorin grubunda 1,29 liralık indirim bekleniyor; yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.
İndirim sonrası motorin fiyatlarının İstanbul'da 44,12 TL, Ankara'da 44,93 TL, İzmir'de ise 45,27 TL seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.
Son dönemde uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüş, motorin fiyatlarına indirim olarak yansırken, sektör temsilcileri fiyat hareketliliğinin petrol piyasalarındaki gelişmelere paralel süreceğini belirtiyor.