İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Başvuruları Ertelendi
Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Başvuruları Ertelendi
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
2025 DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı
2025 DİB-MBSTS Sonuçları Açıklandı
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!
Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Yeni Dava
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
İmamoğlu'na Yeni Soruşturma: Kurultay Soruşturmasında da 'Şüpheli'
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Çelik Kubbe'ye 750 yerli şirket katkı sağlıyor
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Türkiye'den yeni meydan okuma: Nükleer enerjili denizaltı üretimi
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Kacır: Türk sanayiinin elde ettiği kapasiteyi kaybetmesine razı olmayız
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Yangınla Mücadelede Dev Atılım: 25 Bin Kişilik Ekip!
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1,25 milyar lira ceza uyguladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda 1,29 TL tutarında indirim bekleniyor. İndirim, yarın itibarıyla pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 11:54, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 12:23
Yazdır
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor

LPG fiyatına 1 lira 2 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımasının ardından bir indirim de motorine bekleniyor...

Brent petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak motorin grubunda 1,29 liralık indirim bekleniyor; yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

İndirim sonrası motorin fiyatlarının İstanbul'da 44,12 TL, Ankara'da 44,93 TL, İzmir'de ise 45,27 TL seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

Son dönemde uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüş, motorin fiyatlarına indirim olarak yansırken, sektör temsilcileri fiyat hareketliliğinin petrol piyasalarındaki gelişmelere paralel süreceğini belirtiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber