Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Başvuruları Ertelendi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Yeni takvim ve duyuru kısa süre içinde ilan edilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının ertelendiğini açıkladı. İl Milli Eğitim Müdürlükleri İnsan Kaynakları Birimlerine gönderilen resmi e-postada, daha önce 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağı duyurulan başvuruların ileri bir tarihe alındığı bildirildi.

Bakanlık tarafından gönderilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca yayımlanan takvimde 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağı bildirilmişti. Başvuru işlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup yer değiştirme işlemine ilişkin duyuru ve yeni takvim en kısa sürede ilan edilecektir."

Ertelemenin nedeni hakkında resmi bir bilgi paylaşılmazken, öğretmenlerin yeni başvuru tarihlerini takip etmeleri ve duyurulara dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

İl içi tayinler, her yıl öğretmenlerin görev yaptıkları il içinde okul değiştirme hakkı kapsamında düzenleniyor ve öğretmenler için kariyer planlaması açısından önem taşıyor.