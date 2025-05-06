Çorum'da un fabrikasında patlama: Yaralılar var
Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Caddesi'nde bulunan un fabrikasında bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 13:13, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 13:14
Bir un fabrikasında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.