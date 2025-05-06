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Forbes: Türkiye'nin En Zengin 30 İsmi Açıklandı

Forbes, Türkiye'nin en zengin 30 ismini açıkladı. Listenin zirvesinde Murat Ülker yer alıyor. Detaylar için hemen tıklayın.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 13:15, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 13:19
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Forbes: Türkiye'nin En Zengin 30 İsmi Açıklandı

Forbes açıkladı: İşte en zengin 30 TürkDört yıllık bir aranın ardından yeniden yayımlanan "En Zengin 100 Türk" listesi, Türkiye'nin ekonomik güç haritasını ortaya koydu. Forbes'a göre, en zengin Türk 5.5 milyar dolarlık serveti ile Murat Ülker oldu.Toplam serveti 128,5 milyar dolara ulaşan listede bu yıl 108 isim yer aldı. Dikkat çeken detaylardan biri ise listedeki 59 kişinin servetini tamamen kendi çabalarıyla oluşturmuş olmasıdır.Listeye bu yıl ilk kez dört yeni isim dahil oldu: Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, 2025'in ilk ayında halka arz edilen Gülermak'ın büyük hissedarı Kemal Tahir Güleryüz, Gen İlaç'ın kurucusu Abidin Gülmüş ve Ahlatcı Holding'in patronu Ahmet Ahlatcı.Zenginler arasındaki gelir farkı da dikkat çekici boyutlarda. Listenin zirvesindeki ilk 10 kişinin toplam serveti, listenin son sıralarında yer alan 10 kişinin yedi katına ulaşıyor.

En Zengin 30 Türk

  1. Murat Ülker - Yıldız Holding - 5.500 Milyar $
  2. Uğur Şahin - BioNTech - 4.800 Milyar $
  3. Cemil Kazancı - Kazancı Holding - 4.300 Milyar $
  4. Eren Özmen - Sierra Nevada Corp. - 4.000 Milyar $
  5. Fatih Özmen - Sierra Nevada Corp. - 3.800 Milyar $
  6. Erman Ilıcak - Rönesans Holding - 3.000 Milyar $
  7. Ferit Şahenk - Doğuş Holding - 2.800 Milyar $
  8. İpek Kıraç - Koç Holding - 2.700 Milyar $
  9. Filiz Şahenk - Doğuş Holding - 2.600 Milyar $
  10. Semahat Arsel - Koç Holding - 2.600 Milyar $
  11. Feridun Geçgel - Astor Enerji - 2.500 Milyar $
  12. Sinan Tara - Enka İnşaat - 2.500 Milyar $
  13. Hamdi Ulukaya - Chobani Yoghurt - 2.400 Milyar $
  14. Rahmi Koç - Koç Holding - 2.300 Milyar $
  15. İbrahim Erdemoğlu - Erdemoğlu Holding - 2.100 Milyar $
  16. Ali Metin Kazancı - Kazancı Holding - 2.000 Milyar $
  17. Mustafa Küçük - LC Waikiki - 2.000 Milyar $
  18. Ali Erdemoğlu - Erdemoğlu Holding - 1.900 Milyar $
  19. Nihat Özdemir - Limak Holding - 1.900 Milyar $
  20. Sezai Bacaksız - Limak Holding - 1.900 Milyar $
  21. Şefik Yılmaz Dizdar - LC Waikiki - 1.800 Milyar $
  22. Selçuk Bayraktar - Baykar Teknoloji - 1.800 Milyar $
  23. Hamdi Akın - Akfen Holding - 1.700 Milyar $
  24. Haluk Bayraktar - Baykar Teknoloji - 1.600 Milyar $
  25. Ahmet Çalık - Çalık Holding - 1.500 Milyar $
  26. Deniz Şahenk - Doğuş Holding - 1.400 Milyar $
  27. Kazım Türker - Türkerler Holding - 1.400 Milyar $
  28. Mehmet Ali Aydınlar - Acıbadem Sağlık Grubu - 1.300 Milyar $
  29. Bülent Eczacıbaşı - Eczacıbaşı Holding - 1.300 Milyar $
  30. Aydın Doğan - Doğan Holding - 1.200 Milyar $


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