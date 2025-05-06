İHH Kurban Bayramı'nda 3,5 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

Bu yılki faaliyet sloganını "Kurban Kardeşliğe Çağrı" olarak belirleyen İHH, 60 ülkede kurban çalışmalarında bulunacak. Vekaletini aldığı kurbanları 3 buçuk milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefleyen vakıf, kurbanlık fiyatlarının ülkeden ülkeye değişkenlik göstermesi ve fiyatların yüksek olduğu bölgelerde ihtiyaç sahiplerine yeterince kurban payı ulaştırılamaması sebebiyle tek fiyat uygulamasını bu yıl da sürdürecek. Bu kapsamda İHH, bu yıl ki hisse bedelini yurt içi ve yurt dışında tek fiyat olmak üzere 8 bin 500 TL olarak belirledi.

Kurbanları için İHH'ye vekalet veren hayırseverler, çalışma yapılacak ülkeler arasından dilediğini seçebilecek.

Gazze'de paylar dağıtılacak

Uzun yıllardır Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarında bulunan ve 7 Ekim 2023'ten bu yana çalışmalarını daha da artıran İHH, Kurban Bayramı'nda Gazze'de dağıtılmak üzere kurbanlar kesecek. Kurban paylarının, işgalci İsrail'in saldırıları ve etleri muhafaza etmeye uygun ortamların olmaması sebebiyle önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dondurularak ve konservelenerek dağıtılması planlanıyor.

Vakıf, diğer savaş ve kriz bölgelerinde de kurban payları dağıtacak.

Kurban kesimi yapılacak ülkeler

İHH'nin kurban kesimi yapmayı planladığı ülkeler, bulundukları kıta ve bölgelere göre şu şekilde:

Orta Doğu; Filistin, Irak, İran, Lübnan, Mısır, Suriye, Ürdün, Yemen.

Balkanlar ve Avrupa; Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Ukrayna

Kafkasya ve Orta Asya; Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan

Afrika; Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad (Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti), Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Güney Afrika, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, Zambiya, Zimbabve

Güney Asya; Bangladeş (Bangladeş ve Arakan), Endonezya, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan, Kamboçya, Myanmar (Arakan), Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland (Patani) ve Vietnam.

50 bin çocuğa bayramlık hediye edilmesi planlandı

Her yıl yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların yeni bayramlık elbiselerle bayrama daha mutlu girmeleri için çalışmalar yürüten İHH, bu yıl da bayramlık dağıtımlarında bulunacak. Vakıf, Türkiye dahil 9 ülkede 50 bin çocuğa bayramlık elbiseler hediye etmeyi hedefliyor. İHH aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye etmek isteyen bağışçılar 1000 TL karşılığında bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabiliyor.

Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?

Kurbanlıklar, İHH görevlilerince kesim yapılacak ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınıyor. İslami usullere uygun olarak kesilen kurbanlıklar, ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılıyor. Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesajla vekalet sahiplerine iletiliyor.

Vekalet verme süreci bayramın ikinci günü sona erecek

Kurban vekaletleri, İHH merkezlerine gidilerek, vakfın internet sitesi üzerinden ya da 0212 631 21 21 numaralı çağrı merkezi verilebiliyor. Vekaletler, bayramın ikinci günü 23.59'a kadar alınacak.