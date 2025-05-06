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Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!

Togg T10X, Nisan 2025'te 3.537 satışla elektrikli araç pazarında liderliğini sürdürüyor. C-SUV segmentinde %10,1 pazar payıyla lider olan Togg T10X, Türkiye'de elektrikli araç pazarında büyük bir başarı hikayesi yazıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 18:30, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 18:30
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Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, marka, T10X modeli 2025'te de başarılı performansını sürdürüyor. 3 bin 537 adedi nisan ayında olmak üzere ilk 4 ayda 10 bin 325 satış adedine ulaşan T10X, içten yanmalı araçların da yer aldığı C-SUV segmentinde yüzde 10,1 pazar payıyla liderliğini sürdürdü.

T10X Elektrikli Araç Pazarında Zirvede

Her geçen gün daha fazla kullanıcıyla buluşan T10X, elektrikli araç pazarında da rakiplerini geride bıraktı. T10X, yılın ilk 4 ayında yüzde 24,4 pazar payıyla lider konumda.

T10X'in Satış Başarısı

En çok satılan 5'inci model olduT10X bütün segmentler ve gövde tipleri içinde yüzde 3,3 pazar payı ile en çok satılan 5'inci model olurken, Togg da bütün kategoriler içinde en çok satılan 11'inci marka olma başarısını gösterdi.Türkiye'de nisan ayında toplam otomobil pazarı 85 bin 411 olarak gerçekleşirken, T10X 3 bin 537 satışla yüzde 4,1 pazar payı elde etti.Nisan ayında elektrikli araçlar 13 bin 191 adetlik satış rakamına ulaşırken, T10X yüzde 26,8'lik payla ilk sırada yer aldı.

Togg'un Toplam Başarısı

Togg, bugüne kadar toplam 60 bin 1 T10X'i kullanıcılarla buluşturdu.

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