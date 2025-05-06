Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

Meclis Başkanlığı Seçimi Başlıyor!
Meclis Başkanlığı Seçimi Başlıyor!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek
Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek
Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!
Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!
İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme
İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme
Deprem Haritası Güncellendi: 485 Fay Segmenti Var
Deprem Haritası Güncellendi: 485 Fay Segmenti Var
Karahan: Nisanda Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Duraksadı
Karahan: Nisanda Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Duraksadı
Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?
Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
Erdoğan: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Erdoğan: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
7 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı kararı
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!
Hakkari'de 3,4 Şiddetinde Deprem Korkusu!
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Hız Kazandı: İşte Son Durum
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Türk Kızılay Yeni Yönetimini Belirledi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Özel'e Saldıran Şüphelinin Kaldığı Otel Mühürlendi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 18:58, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 19:01
Yazdır
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

Kaza, Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Ali Şahin (22) idaresindeki 20 AAG 689 plakalı Tofaş markalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken otomobil ise tarlaya takla atarak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan sürücü Ali Şahin (22), Umut Cırban (19) ve Ali Özsan'ı sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Ali Şahin ve Umut Cırban olay yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Ali Özsan'ın ise ağır yaralı olarak ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Çameli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından olay yeri bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Şahin ve Umut Cırban'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber