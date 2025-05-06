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Beşiktaş Başkanlık Seçimi: İki Aday Yarışacak

Beşiktaş Kulübü'nde 11 Mayıs'ta yapılacak seçimde Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy başkanlık için yarışacak. Yönetim kurulu listeleri açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 19:06, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 19:07
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Beşiktaş Başkanlık Seçimi: İki Aday Yarışacak

Beşiktaş Kulübü'nde 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar, yönetim kurulu listelerini teslim aldı.

Serdal Adalı'nın Listesi

  • Asil üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer
  • Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy'un Listesi

  • Asil üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım
  • Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman


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