Beşiktaş Başkanlık Seçimi: İki Aday Yarışacak

Beşiktaş Kulübü'nde 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar, yönetim kurulu listelerini teslim aldı.

Serdal Adalı'nın Listesi

Asil üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy'un Listesi

Asil üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman



