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İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 20

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulu vurması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 20:18, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 20:19
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İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 20

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Bureij Mülteci Kampı'nın doğusunda zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu. Saldırıda, aralarında çocuklarının da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Yetkililer, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hamisa Okulu'nun bahçesini iki füze düştüğünü ifade ederek, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini aktardı. Yetkililer, okulda meydana gelen enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 615'e, yaralı sayısı da 118 bin 752'ye ulaştı.

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