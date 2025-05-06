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Minguzzi cinayeti soruşturmasında 2 çocuk şüpheli yakalandı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki çocuk şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 20:34, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 20:36
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Minguzzi cinayeti soruşturmasında 2 çocuk şüpheli yakalandı

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan iki çocuk şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 18 yaşından küçük iki şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Olayın Geçmişi ve Trajik Sonuç

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti. Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi, hastanede 9 Şubat'ta yaşamını yitirmişti.

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