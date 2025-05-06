Belediye görevlileri ile hayvansever arasında 'köpek toplama' gerginliği

TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
Karahan'dan 'Rezerv' Açıklaması: Erime Bitti, Ters Yönlü Hareket Başladı
Karahan'dan 'Rezerv' Açıklaması: Erime Bitti, Ters Yönlü Hareket Başladı
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi
TÜRKSAT'tan Depremde Haberleşme Sorununa Çözüm Önerisi
TÜRKSAT'tan Depremde Haberleşme Sorununa Çözüm Önerisi
Meclis Başkanlığı Seçimi Başlıyor!
Meclis Başkanlığı Seçimi Başlıyor!
Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek
Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek
Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!
Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!
İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme
İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme
Deprem Haritası Güncellendi: 485 Fay Segmenti Var
Deprem Haritası Güncellendi: 485 Fay Segmenti Var
Karahan: Nisanda Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Duraksadı
Karahan: Nisanda Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Duraksadı
Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?
Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
Erdoğan: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Erdoğan: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: Astım İlaçlarının 267'si Geri Ödeme Listesinde
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Sapanca Belediye Başkanına saldırı girişimi
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
Kamu İşçi Alımında Sigorta Şartı Değişti!
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Akaryakıtta İndirim: LPG Fiyatları Düştü!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Su Tasarrufunda Büyük Hedefler!
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Aile Hekimliği Kayıtları Artık Otomatik Taşınıyor
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
Elektrikli Araç Satışlarında Rekor Artış
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
İstanbul'da Yaşamanın Maliyeti 90 Bin TL'yi Aştı
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Otogaza 1 lira 23 kuruş indirim
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Yıllık Enflasyon 40 Ayın En Düşüğünde!
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Pınar Gültekin cinayetinde son kararı Yargıtay CGK verecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Belediye görevlileri ile hayvansever arasında 'köpek toplama' gerginliği

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sanayi sitesinde sokak köpeklerini toplayan belediye ekipleri ile Doğa İnsan Hayvan Hakları Korumu ve Bilgilendirme Federasyonu (DİHFED) Başkanı Tülay Danacıoğlu arasında gerginlik yaşandı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 21:28, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 21:31
Yazdır
Belediye görevlileri ile hayvansever arasında 'köpek toplama' gerginliği

İlçedeki Keresteciler Sanayi Sitesi'nde belediye görevlileri, gönüllüler ve esnaf tarafından beslendiği ileri sürülen sokak köpeklerini toplamak için çalışma başlattı. DİHFED Başkanı Tülay Danacıoğlu, köpeklere yüksek dozda uyuşturucu iğne atıldığını, bunun sonucunda hayvanların öldüğünü ileri sürerek, tepki gösterdi. Danacıoğlu ve belediye görevlileri arasında bu yüzden çıkan tartışmanın ardından arbede yaşandı. İki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu.

'AGRESİF TOPLAMA YAPIYORLAR'

Danacıoğlu, toplanan hayvanların hepsinin küpeli olduğu iddia ederek, "Bir cana narkotik uyuşturucu atıldığı anda hayvan bayılmaz. Hayvan kaçar, koşar, bizler takip ederiz, düştüğü yerde de bayıldığını anlar, alırız. Ama buradaki olay araçlar durdu, hayvan atış yapıldığı an bayıldı ve ben hemen başına gittim. Nefes alışı ve bakışları çok kötüydü. Agresif toplama yapıyorlar. Narkotik ilaçları fazla doz verdiklerinden dolayı hayvanlar ölüyor. Buna defalarca şahit olduk. Biz buraya hayvanlar ne şartlarda toplanıyor, çok yüksek dozaj mı veriliyor, ölüyor mu, kalıyor mu bunları kontrol etmek için geldik. Ve görmüş olduğumuz manzara orada ben o hayvanı vermek istemedim. Öleceğini düşündüğüm için onu alıp kliniğe götürüp serum takılmasını istemiştim. Şu anda o can nerede? Belediye görevlileri yanıma yaklaştı. Oğlum da yanımızdaydı. O ara hayvanı almak istedim kucağıma. Belediye veterineri, o ara kolumdan tutarak hayvanı alabilmek için beni darbetmeye başladı" dedi.

Danacıoğlu, olay sonrası şikayetçi olduklarını, görevlilerin de kendileri hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber