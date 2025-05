TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi

Karma Komisyon, HSK üyeliği adayları seçimi için AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Karma Komisyon Toplantısı ve HSK Üyeliği Aday Seçimi

Beyazıt, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayan Beyazıt, "Siyaset kurumuna yapılan hiçbir saldırıyı asla kabul edilemez buluyoruz." dedi. Beyazıt, HSK üyeliği için başvuru yapan aday adaylarının, ilan duyurusunda öngörülen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilmesine ve seçim evrakının hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Alt Komisyonun raporunu sunduğunu bildirdi. Özverili çalışmaları nedeniyle Alt Komisyon üyelerine teşekkür eden Beyazıt, daha sonra Alt Komisyon Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan'a söz verdi.

101 Aday Adayının Başvurusu Geçerli Bulundu

Alparslan, aday adaylarının başvuru evraklarının incelenmesinin ardından raporlarını oluşturduklarını ifade etti. İncelemeler sonrasında 101 aday adayının başvurduğunun belirlendiğini aktaran Alparslan, başvuru yapanların tamamının mevzuat gereğince ve TBMM'nin ilan duyurusunda öngörülen HSK üyeliği aday adaylığı başvuru şartlarını taşıdığının tespit edildiğini söyledi. Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt da "Alt Komisyonca yapılan incelemeler sonucunda 48 Yargıtay üyesi, 6 Danıştay üyesi, 39 avukat ile 8 öğretim üyesi olmak üzere toplam 101 aday adayının başvurusu geçerli bulunmuştur." diye konuştu.

CHP'den 15 Aday İçin Ayrı Oylama Talebi

Görüşmeler sırasında CHP milletvekilleri belirlenecek 15 adayın her biri için ayrı ayrı oylama yapılmasına yönelik önerge sundu. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, komisyonun her bir üyelik için üç aday belirleyeceğini, bu üç adayın üç aşamada tespit edileceğini belirtti. Anayasadaki seçim usulüne ilişkin hükümleri hatırlatan Tezcan, birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun aranacağını, birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçim yapılacağını ifade etti. Tezcan, ikinci oylamada da nitelikli çoğunluk bulunamadığında en çok oyu alan iki aday adayı arasında ad çekme usulüyle aday belirleneceğini dile getirdi. Anayasa değişikliği sırasında "kura usulüne" itiraz ettiklerini anımsatan Tezcan, üçte iki ve beşte üç çoğunluk aranmasını kabul ettiklerini, kura usulünün uzlaşma konusundaki hassasiyete gölge düşürülebileceğini savundu. Bülent Tezcan, 15 aday için ayrı ayrı oylama yapılmasını istediklerini bildirdi.

Seçim Süreci ve Tartışmalar

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 2017'deki Anayasa değişikliğiyle Meclis'e, 7 HSK üyesi seçme yetkisi verildiğini anımsattı. HSK'de nitelikli çoğunlukla seçilmiş yargıçların olması gerektiğini kaydeden Emir, Kurula 2021'deki üye seçiminde uzlaşmanın sağlandığını, ad çekme uygulamasının yapılmadığını anlattı. Emir, "Öyle görünüyor ki ilk defa bir ad çekme usulü uygulanacak. Anayasanın 159. maddesinde açıkça yazdığı gibi her bir adaylık için ayrı ayrı oylama yapılması şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Bir Seçim Yöntemi Gereksiz

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, HSK'nin adalet sisteminin temelini oluşturduğunu belirtti. Seçimlerin şeffaf olması için gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, HSK üyeliğine ilişkin Anayasa'nın 159. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 20. maddesindeki hükümleri hatırlattı. Yüksel, bu maddelerde Karma Komisyonda her bir üyelik için üç adayın belirleneceğinin düzenlendiğini ifade etti.İlgili maddelerde Karma Komisyondaki seçimin usulüne yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğine işaret eden Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Daha önceki tarihlerde yapılan HSK üyelik seçimlerine bakıldığında pusulada yer verilen adayların üç tanesinin işaretlenmesinin usulünün benimsendiği görülmektedir. Şimdiye kadar uygulanan bu yöntemden vazgeçilerek yeni bir seçim yönteminin belirlenmesine gerek yoktur. TBMM'de, İçtüzük'te hüküm bulunmayan hallerde teamüllere başvurulması yaygın bir uygulama olup teamül haline gelmiş olan bu usulün de uygulanmasına devam edilmesinin uygun olduğu kanaatindeyim."

Geçmiş Uygulamalar ve Seçim Süreci

TBMM Anayasa Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Karma Komisyonun her bir üyelik için üç aday belirleyeceğini hatırlattı. Karma Komisyonun 2017, 2021 ve 2024'te yaptığı seçimlerdeki uygulamaları anlatan Mesten, şunları kaydetti: "Bu seçimlerde Genel Kurula gönderilecek her bir aday için oy pusulalarında 3 kişi işaretlenmiştir. Geçmiş uygulamalarımızda da HSK seçimlerinde seçilecek her bir üyelik için oy pusulasında 3 kişiye oy verileceği ve üçten fazla kişiye oy verilmesi durumunda ilgili pusulaların geçersiz olacağı hususu açıkça belirtilmiş ve oylamalar konusunda bu doğrultuda bir içtihat geliştirilmiştir. Mevzuat gereği Komisyon tarafından her bir üyelik için 3 aday seçilecek olması, gerekse Komisyon uygulamalarımız ve teamüllerimiz göz önüne alındığında her bir üyelik için oy pusulalarında 3 adayın işaretlenmesi gerekmektedir."CHP'nin önergesi reddedildi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar da adaylıklar için ayrı ayrı oylama yapılması gerektiğini söyledi. Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, aday adaylarıyla ilgili kanaatlerinin bulunmadığını, "görücü usulü" seçim yapıldığını ileri sürdü. Görüşmelerin ardından CHP'nin önergesi oy çokluğuyla reddedildi. Daha sonra Tasnif Komisyonu kurularak HSK'ye seçilecek 5 üyenin üç katı adayın belirlenmesi için seçime geçildi.

Seçim Sonuçları ve Genel Kuruldaki Süreç

5 HSK üyeliği için 48 Yargıtay, 6 Danıştay, 8 yükseköğretim üyesi ve 39 avukat olmak üzere toplamda 101 aday adayı seçime girdi. Seçimler basına kapalı gerçekleşti. CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, Yargıtay üyeleri için seçilecek adayların belirlenmesi sırasında seçim usulüne tepki göstererek salonu terk etti, oy kullanmadı. Seçimler diğer partilerin üyelerinin katılımıyla devam etti.Yaklaşık 7 saat süren komisyon toplantısı ve seçimlerin ardından HSK üyeliği için 15 aday belirlendi. Genel Kurula bildirilecek 15 aday şöyle:

Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka.

Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz.

Avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım.

Genel Kuruldaki seçim süreci:TBMM Genel Kurulu, gelecek haftalarda 5 HSK üyesi seçecek. Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.