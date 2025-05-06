Kayıp olarak aranan kişinin toprağa gömülü cesedi bulundu
Konya'nın Ilgın ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Emin Kara'nın toprağa gömülmüş halde cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Mayıs 2025 22:52, Son Güncelleme : 06 Mayıs 2025 22:52
Ilgın ilçesinde 2 gün önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekiplerince aranan Mehmet Emin Kara'nın (30) otomobili, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta terk edilmiş vaziyette bulundu.
Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, otomobilin ardından bölgeye yakın bir noktada Kara'nın toprağa gömülü haldeki cesedini buldu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.