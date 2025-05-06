TRT'nin 2023'te Gelir Artışı: %244 Rekor!

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TRT Genel Müdürlüğünün 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşülmesi amacıyla AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırıyı hatırlatan Savaş, söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığını, siyaset kurumuna yönelik her türlü saldırının karşısında olduğunu ifade etti.

TRT'nin Yayıncılık Faaliyetleri ve Başarıları

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin, 1 Mayıs 1964'te başlayan yolculuğunu bugün 17 televizyon, 17 radyo kanalı, 9 uluslararası dijital haber platformu, Türkiye'nin uluslararası dijital platformu "tabii", onlarca dijital uygulama, sinema filmleri, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda stratejik zirve ve etkinlik, TRT Akademi ve sayısız markasıyla sürdürdüğünü söyledi. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, yapımları hayata geçirirken izlenme oranını değil kamu yararını öncelediklerini kaydeden Sobacı, bunu yaparken yapımlarının reytinglerde birinciliği elden bırakmamasının, emeklerinin karşılık bulması noktasında kendilerini mutlu ettiğini bildirdi.Sobacı, 1 Ocak 2023-13 Nisan 2025 döneminde TRT 1 kanalında yayınlanan yapımların tüm ölçüm gruplarında toplam 1823 kez en çok izlenen ilk 5 yapım arasında yer aldığını aktardı. Kamu yayıncılığı sorumluluğu gereği sporun her dalını izleyicilerle buluşturduklarını anlatan Sobacı, Euro 2024'te oynanan Hollanda-Türkiye maçının yayınlandığı TRT 1'in, 73,42 izlenme payıyla Türk televizyon tarihinin en yüksek izlenme rakamına ulaşarak rekor kırdığını ifade etti.

TRT'nin Uluslararası Yayıncılık Alanındaki İlerlemesi

Sobacı, TRT'nin son yıllarda uluslararası yayıncılık alanında da çok büyük bir ivme yakaladığını, kurumun kuruluşunun 61. yılını geride bırakırken yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın dört bir yanında yok sayılan ve görmezden gelinen coğrafyaların sesi olma sorumluluğuyla çalıştıklarını dile getirdi. Uluslararası dijital platformları tabii'nin de yayıncılıkta yeni bir dönemin habercisi olarak TRT markasını öne çıkardığına işaret eden Sobacı, bu platformda, her birinde büyük emek ve alın teri olan farklı türlerde onlarca tabii orijinal dizisini ve 20 bin saatten fazla içeriği abonelerine sunduklarını anlattı.Sobacı, şu an 5 farklı dilde hizmet veren tabii'nin, 2 yılda 11 milyon 500 bin kullanıcı ve 123 milyon saat izlenmeye ulaştığını bildiren Sobacı, "Tabii'nin varlığı sayesinde Türkiye, artık sadece izleyen değil, dünyanın pek çok ülkesinde milyonlar tarafından izlenen ve takip edilen bir dijital içerik üreticisi konumunda olacaktır." dedi.

TRT'nin Gelir Artışı ve Yenilikçi Projeleri

TRT olarak, yayıncılıktan gelen kazanımları yine yayıncılığı geliştirecek kaynağa dönüştürme gayretiyle çalıştıklarını belirten Sobacı, şu ifadeleri kullandı: "2023 yılında kamusal katkı gelirleri dışında kalan gelirlerimizi, 2021 yılına kıyasla toplam yüzde 244 oranında arttırdık. Bu artış, enflasyon oranlarının üzerindedir."

TRT'nin Kurumsal Yapısı ve İddialara Yanıtlar

Soruları yanıtlayan Mehmet Zahid Sobacı, Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sözleşmeli Personel'den (ÖHT) kadro karşılığı sözleşmeli personele geçiş konusuyla ilgili soruya "Ben Genel Müdür olarak ve Yönetim Kurulumuz, resmi olarak 15 Temmuz 2021'de göreve başladık. 15 Temmuz 2021'den itibaren asla böyle bir geçiş söz konusu olmadı." yanıtını verdi.Sobacı, kurumun bir yöneticisine 3 günlük bir gezi için 1,5 milyon lira verildiği iddiasının da doğru olmadığını, bunun iddia sahibi tarafından ispatlanması gerektiğini söyledi.