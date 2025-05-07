Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı

Pakistan ordusunun sözcüsü yaptığı açıklamada, Hindistan'ın kısa bir süre önce Pakistan topraklarına üç ayrı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı düzenlediğini duyurarak, "Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan'ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak" dedi.

HİNDİSTAN: SİNDOOR OPERASYONU'NU BAŞLATTIK

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu'nu başlattığını duyurdu.

9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Pakistan'a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı vurgulandı.

Hindistan hükümetinden de "Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi" açıklaması geldi.

KEŞMİR SALDIRISI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Keşmir'de 26 Hindistanlı turistin saldırı sonucu ölmesinin ardından Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon yükselmişti. Nükleer güce sahip iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, son yılların en düşük seviyesine geriledi. Bölgede sınır çatışmaları zaman zaman devam ederken; iki ülke karışılıklı olarak hava sahalarını da kapatmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

PAKİSTAN: HİNDİSTAN'IN İKİ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

CNN'e konuşan Pakistan Ordu Sözcüsü Korgeneral Ahmed Şerif "Hindistan'ın iki uçağını düşürdük" dedi