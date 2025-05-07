7 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları
7 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret edecek, Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.
(İstanbul/14.30/15.30/20.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Özbekistan Ortak Daimi Komisyonu 1. Toplantısı ve Eylem Planı İmza Töreni'ne iştirak edecek.
(Taşkent)
2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenlik Çalıştayı programına katılacak.
(Ankara/10.00)
3- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Yaounde/11.45)
4- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM grup toplantıları düzenlenecek.
- Plan Bütçe Komisyonu'nda Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak.
(TBMM/14.00/09.30/10.30/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüşecek, Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu'na katılacak.
(Londra)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
(Washington/21.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere seçim süreci (Konklav), 133 kardinalin Sistine Şapeli'ndeki ilk oturumda bir araya gelmesiyle başlıyor.
(Vatikan)
2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
(Paris)
3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Zorlu Center'daki Raffles Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/13.00)
2- A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki beşinci maçında Avusturya'yı ağırlayacak.
(Sivas/20.00)
3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Konya Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
(Konya/20.30)
4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fransa'nın Paris Saint Germain takımı, İngiltere ekibi Arsenal'ı konuk edecek.
(Paris/22.00)