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7 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

7 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 00:01, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 00:04
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7 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret edecek, Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/14.30/15.30/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Özbekistan Ortak Daimi Komisyonu 1. Toplantısı ve Eylem Planı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Taşkent)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenlik Çalıştayı programına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Kamerun Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Yaounde/11.45)

4- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM grup toplantıları düzenlenecek.

- Plan Bütçe Komisyonu'nda Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak.

(TBMM/14.00/09.30/10.30/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds ile görüşecek, Türkiye-Birleşik Krallık İş Forumu'na katılacak.

(Londra)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Vatikan'da Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere seçim süreci (Konklav), 133 kardinalin Sistine Şapeli'ndeki ilk oturumda bir araya gelmesiyle başlıyor.

(Vatikan)

2- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Paris)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Zorlu Center'daki Raffles Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.00)

2- A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki beşinci maçında Avusturya'yı ağırlayacak.

(Sivas/20.00)

3- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off yarı final ikinci maçında Konya Büyükşehir Belediyespor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

(Konya/20.30)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fransa'nın Paris Saint Germain takımı, İngiltere ekibi Arsenal'ı konuk edecek.

(Paris/22.00)

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