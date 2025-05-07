Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Keşmir'de 26 Hindu turistin öldüğü saldırı sonrası Hindistan-Pakistan gerilimi tırmanıyor. Türkiye, ilk diplomatik adımı attı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 07:29, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 07:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırısının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile görüştü.
Keşmir'deki Gerilim Tırmanıyor
Hindistan'ın Keşmir bölgesinde geçtiğimiz günlerde 26 Hindu turistin öldüğü saldırının ardından Hindistan-Pakistan arasında başlayan gerilim tırmandı. Pakistan, Hindistan'ın 3 bölgeden füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu. Bölgede artan gerilimin ardından Türkiye'den ilk temas geldi.
Bakan Fidan'ın Kritik Teması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün (7 Mayıs) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Saldırıların Gölgesinde Diplomasi
Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.