Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
TÜİK Verileri: 2024'te Türkiye'de 6 Bin 352 Kişi Hayatını Kaybetti
TÜİK Verileri: 2024'te Türkiye'de 6 Bin 352 Kişi Hayatını Kaybetti
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
EPDK'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Güvencesi
EPDK'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Güvencesi
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
Karahan'dan 'Rezerv' Açıklaması: Erime Bitti, Ters Yönlü Hareket Başladı
Karahan'dan 'Rezerv' Açıklaması: Erime Bitti, Ters Yönlü Hareket Başladı
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi
TÜRKSAT'tan Depremde Haberleşme Sorununa Çözüm Önerisi
TÜRKSAT'tan Depremde Haberleşme Sorununa Çözüm Önerisi
Meclis Başkanlığı Seçimi Başlıyor!
Meclis Başkanlığı Seçimi Başlıyor!
Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek
Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek
Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!
Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!
İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme
İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme
Deprem Haritası Güncellendi: 485 Fay Segmenti Var
Deprem Haritası Güncellendi: 485 Fay Segmenti Var
Karahan: Nisanda Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Duraksadı
Karahan: Nisanda Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Duraksadı
Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?
Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
Erdoğan: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Erdoğan: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

EPDK'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Güvencesi

EPDK Başkan Yardımcısı Ulutaş, Türkiye'nin enerji sisteminin güçlü olduğunu belirtti. Avrupa'nın enerji krizine karşı alınan önlemler neler?

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 07:32, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 07:39
Yazdır
EPDK'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Güvencesi

Geçtiğimiz günlerde İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintilerinin yankıları devam ederken, gözler Türkiye'ye çevrildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, Türkiye'nin enerji yapısının kendi ayakları üzerinde durabilecek sistemlere sahip olduğunu belirterek muhtemel risklere karşı ülke olarak hazırlıklı olduklarını söyledi.

Elektrik Kesintilerinin Sebebi ve Halay Sistemi

İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintilerinin sebebinin hala net olarak açıklanmadığını dile getiren Ulutaş, "Elektrik kesintileri 'halay' sistemine benziyor. Halayda ortada iseniz ve sürüye ayak uyduruyorsanız aslında ayak hareketleriniz, el-kol hareketleriniz, vücut hareketleriniz çok göze batmaz. Ama halayın başında ve sonundaysanız, ya siz halaya uyacaksınız ya da halay size uymak zorunda. Böyle olduğunda halayın baş ve son tarafındaki zayıflar daha net görünmeye başlar. Halayda zayıf olan nokta İspanya, Portekiz, Türkiye ve İtalya. Bu taraflarda interkoneksiyon daha küçük, daha kapasitesi az ve sayıca daha az bağlantılarıyla yapılmıştır. Fransa ve Almanya'nın çevre ülkelerle interkoneksiyonu ise çok güçlü. Fransa'nın anında sistemini korumak için İspanya'ya giden hatları devre dışı bırakması, İspanya'yı yalnız başına bırakırken, Fransa, Almanya ve Avrupa Yarımadası, Orta Avrupa'da herhangi bir sistemsel sıkıntı oluşmamıştır. Çünkü sistemde bir arıza çıktığı anda Fransa, interkoneksiyon sisteminden İspanya'yı koparmıştır. Orta Avrupa kendisini korumuştur. Zaten olayın olduğu andaki datalara baktığımız zaman özellikle İspanya'nın olaydan 10 dakika önceki enerji datalarında birden bir düşüş yaşanırken, Fransa hiçbir şekilde etkilenmemiş. Almanya'nın ise hiç umurunda bile olmamıştır. Bu nedenle halayın ucundaki uçtaki ülkeler olan İtalya, İspanya ve Türkiye olarak konuya daha hassas yaklaşmamız gerekiyor," dedi.

Türkiye'nin 31 Mart 2015 Deneyimi

Ulutaş, Türkiye olarak 31 Mart 2015 benzer bir tecrübe yaşadıklarını belirterek "Yaklaşık 8 saatlik bir elektrik kesintisi sonucunda sistemi ayağa kaldırmıştık. Burada İspanya örneği de bize çok güzel bir ders oldu. Çünkü Avrupa kendisini korumak için Orta Avrupa sistemi, ENTSO-E sistemi sizi devre dışı bırakıyor. Bu ne demektir? Kendi ayaklarınızın üzerinde durabileceğiniz bir sistemi oturtmanız gerekiyor. Bizim şu anda gerek TEİAŞ'ın gerekse enerji sisteminin kendi ayakları üzerinde durabilecek doneleri ve sistemlerimiz mevcuttur. Siz sistemin dışına çıktınız veya ENTSO-E sizi sistemin dışına attı; kendi ayaklarınızın üzerinde durabilecek bir üretim portföyüne sahipseniz herhangi bir problem çıkmaz," açıklamasını yaptı.

Depolamada 32 Bin 957 Megavatlık Ön Lisans

Depolamalı enerjinin önemine dikkat çeken Ulutaş, depolamanın anlık olarak refleks verebilen ve röleler vasıtasıyla şebekedeki frekans ve gerilime göre hızlı tepki verebilecek şekilde ayarlanabilen bir sistem olduğunu ifade etti. Ulutaş "Verdiğimiz ön lisanslar 673 adet. 32 bin 957 megavatlık ön lisansımız var ve 154 megavatlık üç projeye lisans vermiş durumdayız. Şu anda daha izin dönemi ve inşaat döneminde olan depolama tesislerinden bahsediyoruz. Bunlar hayata geçtiğinde, sistemde anlık reaksiyon verecek yaklaşık 33 bin megavatlık bir depolama olduğunu düşünün. Elektrik kesintisi artık bizim için konuşulacak bir şey olmaktan çıkacaktır," dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber