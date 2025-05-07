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Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde yeni bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12,4 km.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 09:15, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 09:17
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Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Bölgesi, 23 Nisan'da İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından diken üstünde. Büyük depremin ardından pek çok artçı sarsıntı yaşanırken bu sabah Marmara Denizi'nden bir deprem haberi daha geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre; Marmara'da 3,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sadece bölgede değil, tüm Türkiye'de panik yarattı.

Marmara Denizi'ndeki Depremler Sürüyor

Bu depremin ardından çok sayıda artçı şok yaşanırken, Marmara Denizi'ndeki depremler sürüyor.Kandilli Rasathanesi'ne göre; saat 08.07'de Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. 12,4 kilometre derinlikteki depremin büyüklüğü ise 3,1 olarak açıklandı.

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