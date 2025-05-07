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İskenderun'da 3 Kişiye Kumar Cezası: 27 Bin TL

İskenderun'da kumar oynayan 3 kişiye toplamda 27 bin 741 TL ceza verildi. Suçüstü yakalanan şahısların savunmaları kameraya yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 09:33, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 09:42
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İskenderun'da kumar oynayan 3 şahsa toplamda 27 bin 741 TL para cezası uygulandı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsın, 'şimdi geldim' diyerek kendini savunması ise kameraya yansıdı.Hatay'ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İskenderun'da Kumar Baskını ve Sonuçları

Ekipler ilçedeki bir kıraathanede 3 şahsın kumar oynadığı bilgisi üzerine adrese baskın yaptı.Yapılan baskında masadaki 2 bin TL para ve 108 adet iskambil kağıdı muhafaza altına alındı.Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahsın, 'şimdi geldim' diyerek kendini savunması ise kameraya yansıdı.Olayla ilgili iş yeri işletmecisi Y.E. hakkında yasal işlem yapılırken, kumar oynayan ve 'yeni geldim' diyerek kendini savunan şahıslara toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı.

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