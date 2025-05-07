Dolar/TL 38,6430 Seviyesinde

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,6430 seviyesinden işlem görüyor. Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 yükselişle 38,6230'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 38,6430 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 43,9650'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 51,6580'den satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD ve Çin Müzakereleri Varlık Fiyatlamalarını Etkiliyor

Dünya genelinde karşılıklı gümrük tarifelerinden kaynaklı riskler öngörülebilirliği azaltırken, ABD ile Çin'in müzakere yapmayı planlaması varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor. Küresel ölçekte süregelen belirsizlik algısı nedeniyle varlık fiyatlarında dalgalanmalar gözlenirken, bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ticaret Gerilimlerinde Yumuşama Beklentisi

Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD'in bu hafta resmi olarak anlaşma zemini arayacak olmasının ticaret gerilimlerini yumuşatabileceğini ve riskli varlıklarda alımlar olabileceğini söyledi. Analistler bugün, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye konulu webinarı, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı, Avro Bölgesi'nde mart ayı perakende satışlar ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.