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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 9.136,54'te Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay başladı. Bankacılık ve holding endeksleri farklı yönlerde hareket etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 10:00, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 10:01
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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 9.136,54'te Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.136,54 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.134,68 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,85 puan ve yüzde 0,02 artışla 9.136,54 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,42 ile ulaştırma oldu.

Küresel Piyasalarda İyimserlik Hakim

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in ticaret görüşmeleri hazırlığının iyimserliğini yaşarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistlerin Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye konulu webinarı, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.350 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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