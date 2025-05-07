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Rönesans Gayrimenkul 2025 İlk Çeyrek Sonuçları

Rönesans Gayrimenkul, 2025 ilk çeyrekte gelirlerini %13 artırarak 2,8 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK ise %11 artışla 1,8 milyar TL oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 10:29, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 10:30
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Rönesans Gayrimenkul 2025 İlk Çeyrek Sonuçları

Rönesans Gayrimenkul Yatırım 2025 İlk Çeyrek Sonuçları

Rönesans Gayrimenkul Yatırım, 2025 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Rönesans Gayrimenkul Yatırım Genel Müdürü Yağmur Yaşar, geçen yıl yakaladıkları olumlu ivmenin ardından bu yıla da güçlü bir giriş yaptıklarını belirtti. 31 Mart itibarıyla gelirlerini reel bazda yıllık yüzde 13 artırarak 2,8 milyar liraya yükselttiklerini aktaran Yaşar, söz konusu dönemde operasyonel kar FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kazanç) rakamlarının da enflasyonun üzerinde yüzde 11 artarak 1,8 milyar liraya yükseldiğini vurguladı.Net borç oranımız 2024 yıl sonuna göre yüzde 5'lik düşüşle 479 milyon avroya geriledi. Böylelikle, 2024 yıl sonunda 2,9x seviyesinde olan Net Borç/FAVÖK oranımız ise 31 Mart itibarıyla 2,7x seviyesine geldi. Bu rakam sektöre göre, kuvvetli finansal yapımızı net olarak ortaya koyuyor. 31 Mart itibarıyla düzeltilmiş net varlık değerimiz ise 115,6 milyar lira olarak gerçekleşirken, düzeltilmiş brüt varlık değerimiz ise 135,8 milyar lira oldu.

Operasyonel Verimlilik ve Büyüme Stratejileri

Tecrübeli ekibi ve dinamik yönetim yaklaşımlarının operasyonel verimliliklerini sürekli artırdığının altını çizen Yaşar, "Buna bağlı olarak da ziyaretçi trafiğimiz artıyor ve doluluk oranlarında sektör liderliğimizi koruyoruz." dedi. Kira sözleşmelerinin enflasyona endeksli ve ciro artışlarına bağlı olduğunu, bu nedenle sürdürülebilir gelir artışı sağlandığını belirtti. Kiracı karmasını sürekli iyileştirerek gelirlerdeki reel artışları desteklediklerini ifade etti. Hem organik hem de stratejik satın alımlarla inorganik büyüme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.Rönesans Gayrimenkul Yatırım portföyünde bulunan AVM'lerin yüzde 98,7'lik doluluk oranıyla şirket tarihinin en yüksek seviyesinde olduğuna dikkati çeken Yaşar, yılın ilk üç ayında ziyaretçi sayısının ise 27,5 milyona, yıllık olarak ise 114 milyona ulaştığını paylaştı. Yaşar, söz konusu dönemde 6 bin 843 metrekareden oluşan 29 yeni mağazanın açıldığını belirterek, "Söz konusu dönemde kiracılarımızın satışlarında yüzde 43'lük bir artış yaşandı." dedi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamları göz önüne alındığında kiracıların satışlarında reel bir büyüme olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilirlik ve Çevresel Başarılar

Hem operasyonel hem de finansal olarak sektördeki güçlü konumlarını bu yıl da koruyacaklarına işaret eden Yaşar, güçlü nakit üretimi, disiplinli yönetim ve sürdürülebilir büyüme hedefleri çerçevesinde 2025'i de büyük başarılara imza atarak kapatacaklarını ifade etti. Rönesans Gayrimenkul Yatırım portföyünde bulunan konut, ofis, ticari alanlar ve AVM'yi içeren Maltepe Park Konut projesinin inşaat ilerlemesinin yüzde 19 seviyesinde olduğu bilgisini paylaşan Yaşar, projenin sürdürülebilir şehircilik ve entegre yaşam çözümleri konusunda örnek niteliğinde olacağını kaydetti.Sürdürülebilirlik konusunda, çevre dostu ve enerji verimli projeler geliştirmeyi öncelikli hedefleri arasında gördüklerini vurgulayan Yaşar, portföylerinde bulunan ve tamamının yönetimini üstlendikleri 15 varlığın, sürdürülebilir işletme ve sürdürülebilir yönetim sertifikası olan BREEAM In-Use sertifikasını en üst seviye sayılan "Outstanding" olarak aldığını anımsattı. Türkiye'de Outstanding seviyesi sertifikaya sahip 15 varlığın tamamının Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın portföyünde bulunmasından büyük gurur duyduklarını aktardı. Dünyada bu kategorideki binaların yalnızca yüzde 1'inde bulunan bu belgeyi tüm işletme varlıklarına alarak nadir görülen bir çevresel başarıya imza attıklarına değinen Yaşar, bu başarının hem kurumsal sorumluluğu hem de varlık kalitesini yansıttığını kaydetti.

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