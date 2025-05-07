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Türkiye'ye 14,1 milyar dolarlık doğrudan yatırım bekleniyor

Türkiye'de, geçen yıl toplam 383 Uluslararası Doğrudan Yatırım Projesi duyuruldu. Bu projelerle yaklaşık 14,1 milyar dolarlık yatırım harcaması yapılması ve 51 bin 402 kişiye doğrudan istihdam sağlanması bekleniyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 10:39, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 10:40
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Türkiye'ye 14,1 milyar dolarlık doğrudan yatırım bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım (UDY) performansını proje bazında analiz eden ve Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi (2024-2028) ile uyumlu kapsamlı bir rapor yayımladı.

Türkiye'de proje odaklı yaklaşımla düzenli ve metodolojik olarak yayımlanan ilk UDY raporu olma özelliğini taşıyan bu çalışma yatırımcıların, politika yapıcıların ve araştırmacıların karar alma süreçlerine veri temelli katkılar sunmayı amaçlıyor.

Rapor verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'de toplam 383 sıfırdan UDY projesi duyuruldu. Bu projelerle yaklaşık 14,1 milyar dolarlık yatırım harcaması yapılması ve 51 bin 402 kişiye doğrudan istihdam sağlanması bekleniyor.

En çok hangi sektör yatırım çekti?

Rapora göre yenilenebilir enerji sektörü yaklaşık 1,85 milyar dolarlık sermaye harcamasıyla öne çıkarken, otomotiv ana sanayi sektörü büyük ölçekli yatırımlarıyla dikkati çekiyor.

Tarım-gıda, makine ve ekipman ile otomotiv yan sanayi, en çok proje duyurusu yapılan sektörler arasında yer alıyor.

Yazılım ve bilişim hizmetleri, tüketici elektroniği, elektronik bileşenler ve iş hizmetleri sektörleri ise Türkiye'nin dijital dönüşüm ve yüksek teknoloji potansiyeline yönelik uluslararası yatırımcı ilgisini gözler önüne seriyor.

Proje faaliyet alanları açısından imalat sektörü 214 projeyle liderliğini korurken, altyapı ve enerji üretimi (özellikle yenilenebilir enerji yatırımları) de önde gelen yatırım alanları arasında yer alıyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri, AR-GE ve iş hizmetleri ise hem proje sayısı hem de sermaye harcaması açısından üst sıralarda bulunuyor.

En büyük yatırımcı Almanya

Ülke bazında değerlendirildiğinde, Almanya 67 proje ve 3,3 milyar dolarlık sermaye harcamasıyla 2024 yılında en büyük yatırımcı ülke konumuna ulaştı.

Almanya'yı Çin, Fransa ve ABD takip ederken yüksek sermaye tutarları ve proje sayıları bu ülkeleri öne çıkarıyor.

Bu çeşitlilik, Türkiye'nin küresel yatırımcılar nezdindeki artan cazibesini ve stratejik konumunun sağladığı avantajları da teyit ediyor.

Geçen yıl 3,4 milyar dolarlık birleşme ve satın alma yatırımı geldi

Rapor, ayrıca birleşme ve satın alma yatırımlarına da yer veriyor.

Buna göre, 2024 yılında toplam 95 işlemle 3,4 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleşti.

Bu işlemler özellikle yazılım, makine, finansal hizmetler, tarım-gıda ve sağlık sektörlerinde yoğunlaştı.

"Türkiye, dünyanın bağlantı noktası"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, raporu değerlendirdi.

"2024 yılı verileri, Türkiye'nin küresel yatırımcılar gözünde dünyanın bağlantı noktası konumunu daha da pekiştirdiğini gösteriyor." dedi.

Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Stratejisi (2024-2028) kapsamında belirledikleri hedeflerle verilerin büyük ölçüde örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji ve otomotiv sektörlerinde gerçekleştirilen yaklaşık 3,6 milyar dolarlık yatırımlar, ülkemizin sürdürülebilir enerji ve yüksek teknoloji alanlarındaki bağlantı noktası olma rolünü güçlendiriyor. Ayrıca, toplam proje sayısının yüzde 71,5'ini ve sermaye harcamalarının yüzde 70,9'unu oluşturan nitelikli UDY projeleri, Türkiye'nin yeşil dönüşüm, dijital teknoloji ve yüksek katma değerli sektörlere yönelik yatırım kararlılığını açıkça ortaya koyuyor. Bu kapsamlı rapor, yatırımcılar için önemli karar alma araçları sunmasının yanı sıra ülkemizin uluslararası yatırım ortamına dair güçlü ve olumlu mesajlar veriyor."

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