Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Nisan 2025 tarihinde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etmişti. Rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Bahçeli, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

99 gün sonra Meclis'teki makam odasında partilileriyle sohbet edecek olan Bahçeli'nin sağlık durumun da giderek iyileştiği ve doktorlarının izin vermesiyle zaman zaman Meclis çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Bahçeli en son 28 Ocak salı günü Meclis'te partisinin grup toplantısına katılmıştı.