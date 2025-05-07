Arıza yapan araç dumanlar içinde kaldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motor kısmından arıza yapan bir araç, dumanlar saçarak trafikte panik oluşturdu. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 11:07, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 11:19
Olay, sabah saatlerinde yoğun trafik akışı sırasında meydana geldi.
Aracın motor kısmından yükselen yoğun dumanlar nedeniyle sürücüler büyük endişe yaşarken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede müdahale edilen araç, yol kenarına çekilerek trafik normale döndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.