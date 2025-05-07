Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması

Dursun Özbek, şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulunurken "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok. Ben her zaman şuna inandım; bir görevi tamamlamadan kutlaması yapılmaz. Önümüzde 4 lig 1 kupa maçı var. Lige başladığımız günden beri sürdürdüğümüz konsantrasyonu ve sadece sahaya odaklanma fikrimizi aynen devam ettiriyoruz. Hiç kimse bizden erken bir kutlama beklemesin. Lig aritmetik olarak sonuçlanmamıştır. Sonuçlanmadan herhangi bir faaliyet içinde bulunmayacağız. Söylenmesini dahi istemiyorum." diye konuştu.

"Amacımız hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak"

Kalan tüm maçlara aynı konsantrasyonla çıkılacağını belirten Özbek, "Bu cumartesiden itibaren bütün maçlarımıza aynı konsantrasyonla aynı ihtimamla çıkacağız. Amacımız elbette ki hem Süper Lig'i hem Türkiye Kupası'nı kazanmak. Mayıslar Galatasaray'ındır mottosunu kuvvetlendirmek için bu başarıyı sağlamak zorundayız. Ben ve arkadaşlarım, bu başarı için tüm dikkatimizi sahaya çevirdik. Futbolcularımızla, teknik kadromuzla birlikte Galatasaray sevdalılarına kupalar hediye etmek için elimizden gelen en kuvvetli şekilde çalışıyoruz." dedi.

Osimhen açıklaması

Galatasaray Başkanı, Victor Osimhen hakkında gelen soruya da şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda, futboldaki yarış bitmemiştir. Transferler haziranın başındadır. Bu konuda hiç kimse kimi alacağız, kimi satacağız şeklinde bir düşünce içinde olmasın. Biz sahaya odaklandık. Önümüzde 5 maç var. 5 maçı da kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Gündemimizde şu an transfer yok. Günü gelince düşüncelerimizi paylaşacağız."

Kaynak: beinSports