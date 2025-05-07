Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
Üç ay aranın ardından Bahçeli Meclis'e geliyor
TÜİK Verileri: 2024'te Türkiye'de 6 Bin 352 Kişi Hayatını Kaybetti
TÜİK Verileri: 2024'te Türkiye'de 6 Bin 352 Kişi Hayatını Kaybetti
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Ankara'da 'Sağlıklı Çocuk' Programı Başladı
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Marmara Denizi'nde 3,1 Büyüklüğünde Deprem
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Zorunlu Lise Eğitimi Değişiyor Mu?
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Siber Suç Operasyonu: 568 Şüpheli Yakalandı
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
Hava sıcaklıkları artıyor, sağanak yağış geliyor!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
İklim Kanunu Gecikirse Tarımda 30 Milyar Dolar Kayıp!
EPDK'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Güvencesi
EPDK'dan Kritik Açıklama: Türkiye'nin Enerji Güvencesi
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Keşmir'de 26 Turist Öldü: Türkiye'den İlk Adım
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
Hindistan, Pakistan'a füzelerle saldırdı
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
TBMM'de HSK İçin Oylama: 15 Aday Belirlendi
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
İstanbul Emniyetinden Özel'in 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklama
Karahan'dan 'Rezerv' Açıklaması: Erime Bitti, Ters Yönlü Hareket Başladı
Karahan'dan 'Rezerv' Açıklaması: Erime Bitti, Ters Yönlü Hareket Başladı
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi
Atatürk Havalimanı terminal binaları 'teknopark' ilan edildi
TÜRKSAT'tan Depremde Haberleşme Sorununa Çözüm Önerisi
TÜRKSAT'tan Depremde Haberleşme Sorununa Çözüm Önerisi
Meclis Başkanlığı Seçimi Başlıyor!
Meclis Başkanlığı Seçimi Başlıyor!
Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek
Bazı öğretmenlerin MEBBİS'te mezuniyet bilgileri güncellenecek
Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!
Togg T10X Nisan 2025'te 3.537 Satışla Zirvede!
İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme
İmamoğlu'nun diploma iptalinde yeni gelişme
Deprem Haritası Güncellendi: 485 Fay Segmenti Var
Deprem Haritası Güncellendi: 485 Fay Segmenti Var
Karahan: Nisanda Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Duraksadı
Karahan: Nisanda Enflasyon Beklentilerindeki İyileşme Duraksadı
Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?
Bakan Kacır Açıkladı: BYD Üretime Ne Zaman Başlayacak?
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
SGK Duyurdu: İşte Erken Emeklilik Hakkı Kaldırılan Meslekler
Erdoğan: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Erdoğan: Milleti provoke eden gazeteci olmaz
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
Tarım Bakanlığı'ndan yeni Liste: Binlerce Hileli Ürün!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
İkinci El Araç Piyasasında Büyük Hareket!
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
LPG'den Sonra Motorine de İndirim Geliyor
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 10 saatlik su kesintisi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı

Kenevir tohumu üretimi geçen yıl yüzde 70 artarak 556 tona ulaştı. Kenevir lifi üretimi ise yüzde 238,7 artışla 1216 tona çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 11:53, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 11:52
Yazdır
Türkiye'de Kenevir Üretimi 2023'te Yüzde 70 Arttı

Kenevir tohumu üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 70 artışla 327 tondan 556 tona ulaştı. Kenevir lifi üretimi ise yüzde 238,7 artışla 1216 tona çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen ve stratejik ürünler arasında yer alan kenevirde hem üretimi hem de verimliliği artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar meyvesini veriyor.

Kenevir Üretiminde Büyük Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede kenevir üretimi ve bu alanda yürütülen çalışmalar son dönemde artış gösterdi.Kenevir tohumunda üretim geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 70 arttı ve 327 tondan 556 tona ulaştı. Söz konusu üretim 2020'de 273 ton seviyesindeydi. Dalgalı bir seyir izleyen kenevir tohumunda üretim son 5 yılda 1335 tonu buldu.Kenevir lifi üretiminde de söz konusu dönemde artış görüldü. 2020'de 9 ton olan üretim 2021'de 21 ton, 2022'de 31 ton, 2023'te 359 ton olarak hesaplandı. Geçen yıl ise kenevir lifi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 238,7 artışla 1216 tona çıktı.Hem tohum hem de lif olarak kenevir ekili alanlarda da artış oldu.

Kenevir Ekili Alanlarda Artış

Kenevir lifi ekili alanı, 2020'de 101 dekar iken geçen yıl 8 bin 845 dekara yükseldi. Kenevir tohumu ekili alan da bu dönemde 4 bin 252 dekardan 7 bin 206 dekara çıktı.

İlaçtan Tekstile Kenevir Projeleri

Stratejik ürün olarak kabul edilen kenevir üretimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu alanda çalışmaların başlatıldığını söylemesinin ardından artış gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde kenevir alanlarına yönelik çalışmalar yoğunlaştı. İlgili kurum ve kuruluşlar da yeni projelere odaklandı.Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kontrolünde ilaç etken maddesi için kenevir üretilmesi ve işlenmesi için çalışma başlatıldı.Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), üniversite ve özel sektör işbirliğinde AR-GE Destek Programı çerçevesinde proje yürütülüyor. Bu kapsamda, sulama sistem ve drenaj malzemelerinde kullanılmak üzere, keten, kenevir ve ısırgan otu liflerinin takviye elemanı olarak kullanıldığı termoset ve termoplastik matrisli polimerik kompozit malzemeler üretilmesi için çalışmalar devam ediyor.TAGEM, TÜBİTAK ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğiyle "tetrahidrokannabinol (THC)" oranı düşük çeşit geliştirme projesi başlatılmıştı. Proje kapsamında kenevir ıslah çalışmaları sonucu geliştirilen "Narlı" ve "Vezir" adlı iki yeni tohum çeşidi 2021'de tescillendi. Halen lif oranı yüksek kenevir üretimi için yeni çalışmalar gerçekleştiriliyor.Özellikle tekstil ve otomotiv sektörlerinde kenevirden daha fazla yararlanılarak ürünlerin üretilmesi için özel sektörde de çalışmalar yürütülüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber