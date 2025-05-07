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375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, önemli yasa değişikliklerini görüşmeye başladı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey: "Kanun teklifimizle amacımız, hem Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarının gereğini yerine getirmek hem de uygulamada doğabilecek tereddütleri bertaraf ederek sistemin işlerliğini güçlendirmektir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2025 11:50, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2025 11:52
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375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, usule ilişkin söz alarak, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle taziyede bulunan siyasi partilerin mensuplarına teşekkür etti.

Komisyon Başkanı Muş da Önder için DEM Parti Grubuna başsağlığı dileklerini iletti.CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Anayasa'ya aykırı uygulamaların kanun teklifi olarak gündeme geldiğini savundu.

TRT yayınlarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'li yöneticilere çok az süre verildiğini öne süren Ağbaba, TRT'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun teklifini eleştirerek, "iktidarın Anayasa'ya uymadığı için sürekli torba yasalarla kanun yapılarak, yanlış ve hatalı işlemlerin düzeltilmeye çalışıldığını" savundu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi Noktasında Katkı Sağlayacaktır"

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, kanun teklifiyle, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile getirilen düzenlemelerin önemli bir kısmının aynı şekilde, bazılarının ise düzenleme tarihi esas alınıp, revize edilerek yeniden düzenlendiğini söyledi. Canbey, "Kanun teklifimizle amacımız, hem Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarının gereğini yerine getirmek hem de uygulamada doğabilecek tereddütleri bertaraf ederek sistemin işlerliğini güçlendirmektir. Bu kanun teklifi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi noktasında katkı sağlayacaktır." dedi.Düzenlemenin içeriğine ilişkin bilgi veren Canbey:

  • Kariyer meslek alımlarında 35 yaş sınırının aranması.
  • Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilmesi.
  • Vergi incelemesine yetkili olan kamu görevlilerinin görevlerinden ayrıldıktan sonra üç yıl süreyle yapamayacakları görev ve işlere ilişkin düzenlemeler.
  • Bilgi Teknolojileri ile İletişim Kurulu üyelerinin atanma şartlarının düzenlenmesi.
  • TRT Genel Müdürünün mali ve sosyal haklarının kanuni dayanağının belirlenmesi.
  • TRT'nin faaliyetleriyle ilgili şirket kurabilmesi, satın alabilmesi veya ortak olabilmesi.
  • TRT personelinin ek göstergelerinin Cumhurbaşkanınca belirlenmesi ve kurumda özel hukuk hükümlerine tabi olarak çalışan personele de Yönetim Kurulu onayı ile ikramiye verilebilmesine ilişkin düzenlemeler.

Canbey, Kamu İhale Kurulu üyelerinin geçmişte veya halen herhangi bir siyasi parti ile ilişkilerinin bulunmamasının öngörüldüğünü, kamu kurum ve kuruluşlarında idari hizmet sözleşmesiyle veya iş mevzuatına tabi uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin usul ve esaslar, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personelin tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebilmesinin düzenlendiğini dile getirdi. Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

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